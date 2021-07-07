РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В среду на территории подмосковной Балашихи сотрудники ГИБДД проведут рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей.

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств. Мероприятие «Ребенок – пассажир» пройдет с 14:00 до 16:00.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.​