РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. В среду в роддоме Королева будущим мамам расскажут о естественных родах.

Бесплатная лекция пройдет с 15:00 до 16:00 в конференц-зале Королевского роддома.

О естественных родах, периоде беременности и их течении будущим мамам расскажет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова. На лекции расскажут о предвестниках родов, о признаках их начала, о периодах и помощи акушерки в процессе родов.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Необходима запись в WhatsApp: 8(999)929-37-89, в сообщении необходимо указать фамилию с пометкой «Школа мам».

Посещение Школы строго по предварительной записи с соблюдением масочного режима.