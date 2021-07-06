РИАМО - 6 июл. Один арендатор в Красноармейске, два – в Павловском Посаде и четыре арендатора в Серебряных Прудах полностью погасили отсроченные во время пандемии платежи за арендуемую недвижимость. В бюджеты городских округов перечислено 377 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что для многих представителей малого бизнеса отсрочка даже небольших сумм арендных платежей сыграла важную роль в поддержании бизнеса на плаву во время сложной экономической ситуации.

Погасить отсрочку можно в течение 2 лет или раньше, как только предприниматели приведут экономику своего бизнеса в равновесие.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, арендаторы еще 3 округов в скором времени освободятся от погашения отсроченных платежей. В городских округах Истра, Дзержинский и Можайский арендаторы уже погасили 88-91% отсроченных сумм. В бюджеты округов перечислены: в Истре – порядка 680 тыс. рублей, в Дзержинском – 1,16 млн рублей, в Можайском – 28 тыс. рублей.

С апреля 2020 года возможностью отсрочить арендные платежи воспользовались арендаторы по 775 договорам аренды на сумму превышающую 381 млн рублей. С начала 2021 года погашены 24% отсроченной суммы.