РИАМО - 6 июл. В Можайском городском округе видеокамера системы «Безопасный регион» зафиксировала, как три подростка устроили поджог памятника Победы на ул. Ватутина, личности хулиганов устанавливаются, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отделом МВД России по Можайскому городскому округу по факту инцидента проводится проверка. После того, как подростки будут идентифицированы, результаты проверки направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического характера.

В отношении родителей будет возбуждено административное производство. Сумма причиненного материального ущерба в настоящее время уточняется.

«Сейчас на территории Можайского городского округа установлено 895 видеокамер системы «Безопасный регион». Обзорные видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.