РИАМО - 6 июл. За первое полугодие 2021 года администрации подмосковных муниципалитетов обеспечили бесплатными земельными участками более 880 семей с тремя и более детьми, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За последний месяц администрации городских округов обеспечили земельными участками еще 229 многодетных семей. За 6 месяцев этого года земельные участки получили 885 семей в 42 городских округах Подмосковья», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Глава Минмособлимущества Наталья Адигамова перечислила городские округа, которые в этом году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей. Это Богородский округ (94 семьи), Серпухов (75), Люберцы (65), Химки (61), Орехово-Зуевский округ (54), Коломна (49), Раменский округ (46), Чехов (38).

Кроме того, в Волоколамском округе, Солнечногорске и Сергиево-Посадском округе участки получили по 31 многодетной семье, в Егорьевске обеспечили землей 30 семей.

Всего с момента реализации программы в 2011 году земельные участки получили 28 890 многодетных семей Подмосковья. Наибольшее количество семей обеспечили землей в Щелкове, Орехово-Зуевском и Богородском округах.