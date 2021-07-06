РИАМО - 6 июл. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр АО «Медицина», член Союза педиатров России Екатерина Морозова рассказала, какие документы и анализы нужно сдать, чтобы отправить ребенка на отдых в детский лагерь. Об этом сообщает Nation News.

Система оформления документов для отправления ребенка в детский лагерь очень простая. Потребуется всего 3 документа: справка с рекомендацией санаторно-курортного лечения, справка о контактах (оформляется по месту жительства, если ребенок ходит в школу/садик), заполненная санаторно-курортная справка. Чтобы получить последнюю, понадобится обратиться в поликлинику.

«Санаторно-курортная карта заполняется врачом-педиатром. Это стандартная форма государственного образца, справка 072/у, в которую вписывается весь анамнез ребенка, начиная с момента материнской беременности и заканчивая недавними болезнями. Там указываются диагнозы, сроки всех прививок, а также анамнез заболевания, по поводу которого ребенка отправляют в санаторий», — сказала врач.

По словам Морозовой, анализы необходимо сдать самые базовые: общий анализ крови и мочи, плюс ЭКГ. Все остальное дополнительно может назначить педиатр.

Детям старше 15 лет еще делается рентген органов грудной клетки. Никакого целого круга врачей проходить не нужно, пояснила педиатр.

«Пока дети сдают анализы, карта заполняется. Вся процедура может занять буквально час. Важный момент: если ребенку не хватает какой-то прививки, ее необходимо будет сделать. Кроме того, педиатр проводит осмотр на педикулез и чесотку», — заключила Морозова.