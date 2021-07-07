РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В среду в городском округе Люберцы проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации округа.

На основании письма руководителя ГУ гражданской защиты Московской области и графика дополнительных комплексных проверок местных студий телевещания муниципальных образований Московской области в среду с 11:00 до 12:00 будет проводиться комплексная проверка готовности местных студий телевещания к предупреждению населения о чрезвычайных ситуациях.

В ходе проверки по сетям телевидения в Люберцах будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки.