РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве и Московский музей-усадьба «Останкино» в среду представят в Остафьеве выставку «Рифмы стилей», сообщает пресс-служба музея-усадьбы «Остафьево».

Она посвящена интерьерам эпохи историзма – периоду вольных стилистических прочтений и компоновок, ярких подражаний, результатом которых становилось сложносочиненное и подчас причудливое, но от этого еще более занимательное убранство жилых помещений.

Основу экспозиции составляют литографии, издававшиеся в 1850-70 годы в Париже. Именно в это время во Франции активно выпускаются специализированные увражи с предметами обстановки и элементов декора, а также изображениями уже «собранных» интерьеров в стиле той или иной конкретной исторической эпохи. Они помогали ориентироваться владельцам мебельных мастерских и их клиентам во всем разнообразии стильной мебели.

Выбирая лучший вариант из уже заранее скомпонованных примеров убранств, каждый заказчик получал возможность на свой вкус сделать домашний интерьер уютным и удобным, оставаясь, в то же время, в рамках требований текущей моды.

Произведения графики, предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Останкина дополнены прекрасной мебелью из Остафьевской коллекции, что придает новое звучание выставочному проекту и позволяет посетителям представить предметное окружение человека XIX века.

Выставка продлится до 19 сентября, откроется 7 июля в 15:00.