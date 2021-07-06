РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. Мытищинский РЭС сообщает, что 7 июля на два часа будет отключена электроэнергия в нескольких деревнях округа в промежуток времени с 09:00 до 17:00, сообщается на сайте администрации горокруга.

Под отключение попадут поселок Строитель, деревня Фелисово, поселок Менжинец, пансионат отдыха «Строитель».

8 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат в селе Троицкое, поселке Птицефабрики, деревнях Красная Горка, Капустино, Грибки, Новогрязново, Аксаково, Юрьево и в ИЖС «Смородинка».

А вот 9 июля плановые работы будут проводить с 08:00 до 17:00 в деревне Манюхино.