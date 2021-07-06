РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. К 2025 году в подмосковном Домодедове планируется создать более 24 тысяч рабочих мест, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«Мы ставим себе в план достаточно амбициозную, но реализуемую задачу - за следующие пять лет создать более 24 тысяч рабочих мест», - сказал Двойных.

Он отметил, что сейчас средняя зарплата на средних и крупных предприятиях муниципалитета составляет 67 тысяч рублей.