РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В подмосковном Домодедове за 5 лет планируют увеличить число сельскохозяйственных земель на 200 га, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«Наш сельскохозяйственный блок ставит задачу за эти пять лет еще на 200 га увеличить количество сельхозземель», - сказал Двойных.

Он отметил, что в генеральном плане 2014 года в городском округе Домодедово из 82 тысяч га земель только 15 тысяч га были в сельскохозяйственном использовании. Совет депутатов, принимая генеральный план в 2019 году, увеличил количество сельскохозяйственных земель до 22 тысяч га.