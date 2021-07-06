РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В 2021-2022 годах в подмосковном Домодедове планируют открыть три хоккейные коробки, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«Планируем в 2021-2022 годах как минимум открыть еще три современные хоккейные коробки. Они круглогодичного использования. Зимой мы их заливаем под хоккей, летом можно играть в футбол и волейбол», - сказал Двойных.

Хоккейные коробки освещаются, а также оснащаются теплыми раздевалками и комнатами для хранения инвентаря.

Новые коробки планируют построить в микрорайоне Авиационный, поселке санатория «Подмосковье» и в селе Растуново.