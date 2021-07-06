РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В течение 5 лет в подмосковном Домодедове планируют расселить 47 ветхих домов, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«Компания «Гюнай» продолжает активную работу по расселению ветхого фонда. Пока в плане и проекте новой пятилетки расселение порядка 47 домов. Мы ведем выборку этой адресной программы, и, принимая план новой пятилетки, мы, естественно, не только обсудим количество этих домов, но и дадим точный перечень домов, которые за эти пять лет планируем расселить», - сказал Двойных.

Он добавил, что до конца года в селе Ям расселят три аварийных дома по адресам: улица Морская, дома №№5 и 7, а также улица Связистов, дом №6.