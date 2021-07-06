РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В нынешнем году в подмосковном Домодедове установят 49 игровых площадок в сельской местности, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«5 детских губернаторских площадок и 49 игровых площадок в этом году за счет бюджета Московской области мы устанавливаем в сельских территориях», - сказал Двойных.