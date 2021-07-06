РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В ближайшие 5 лет в подмосковном Домодедове планируют капитально отремонтировать 223 многоквартирных дома, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«На ближайшие пять лет ставим задачу капитального ремонта 223 многоквартирных домов», - сказал Двойных.

Он также отметил, что за этот период планируется отремонтировать порядка 1 800 подъездов.