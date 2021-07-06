РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В подмосковном Домодедове планируется благоустройство двух сельских площадей в 2022-2023 годах, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«Ни в коем случае мы не должны забывать про благоустройство сельских территорий, и у нас в проекте 2022-2023 года благоустройство двух сельских площадей – рядом с СДК «Заря» и в селе Вельяминово», - сказал Двойных.