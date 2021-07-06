РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. Главный городской пляж могут разместить в планируемом парке «Взлет» в микрорайоне Авиационный Домодедова, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник в Домодедове провели встречу с активом жителей микрорайона Северный. На мероприятии присутствовали Двойных, председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский, депутаты совета депутатов и начальник теротдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

«На этой территории (планируемый парк «Взлет» в микрорайоне Авиационный – ред.) мы планируем сделать главный городской пляж», - сказал Двойных.

Он добавил, что из областного бюджета на проектирование и строительство парка планируется выделение более полумиллиарда рублей.