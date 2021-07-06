РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. Член общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Зайнуллин посетил отдел по вопросам миграции МУ МВД в рамках акции «Гражданский мониторинг», а также с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции подполковник полиции Ольга Толмачева рассказала общественнику о специфике работы подразделения, порядке оказания государственных услуг и преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Зайнуллин изучил стенды с актуальной справочной информацией и пообщался с гражданами, пришедшими на прием. Посетители отметили отсутствие очередей и скорость прохождения процедуры приема и выдачи документов.

По итогам проверки Зайнуллин дал работе сотрудников отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское» положительную оценку.