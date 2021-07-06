РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. Офис Сбербанка нового поколения открылся на улице Юбилейной, 3 корпус 1 в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Основное его отличие от стандартных офисов – создание экосистемы, когда разные товары и услуги предлагает одна компания. Современная экосистема Сбербанка предполагает не только оказание банковских услуг, но и дополнительные возможности. Теперь клиенты обновленного офиса могут заказать доставку посылки или корреспонденции и даже выпить кофе.

Торжественно открыли современный офис Сбера заместитель главы администрации округа Ирина Шилова и управляющий Северным отделением Сбербанка Сергей Фролов.

«Новый формат отделения помогает клиентам приобретать продукты нашей экосистемы и получать качественные услуги. В офисе - удобное открытое безбарьерное пространство, где каждый клиент может получить консультацию у мобильного менеджера не только по банковским продуктам, но и по продуктам экосистемы», - сказал Фролов.

Шилова отметила, что в новом офисе современно, просторно, чисто, уютно и фактически по-домашнему. Ей очень приятно было узнать, что здесь можно совершенно спокойно отправить посылку по любому адресу в Российской Федерации.

«Там, где есть офис Сберегательного банка, эта услуга будет очень востребована для нашего населения. Хотелось бы, чтобы для такого густонаселенного микрорайона этот офис стал центром притяжения. В Подмосковье это один из пилотных проектов», - уточнила Шилова.