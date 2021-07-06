РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Одностороннее движение могут организовать во дворе дома №3 на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, с данной инициативой обратились жильцы дома, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с замглавы администрации Михаилом Объедковым, депутатами совета депутатов Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым обсудили организацию безопасного движения с активистами дома №3 по улице Пролетарской. Жильцов беспокоит увеличение количества автотранспорта в часы пик, водители объезжают пробки через их двор, где гуляют дети и пожилые люди. Случались и наезды авто на пешеходов.

Парламентарий поддержал инициативу жителей и отметил, что трафик внутри двора, действительно, напряженный. Автомобилисты, объезжая пробку на улице Советской, проезжают мимо подъездов дома и выезжают на улицу Новую. Сам двор используется как гостевая парковка для отъезжающих в Москву на работу.

«Договорились с жителями, что при их поддержке вынесем вопрос организации одностороннего движения на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения администрации Балашихи», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в случае принятия положительного решения, во дворе будет организовано одностороннее движение, на въезде - установлены предупреждающие знаки

В ходе общения жители также попросили нанести разметку на внутридворовой парковке и включить территорию дома в план благоустройства.