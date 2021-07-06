РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 июл. В подмосковном Дзержинском строительство школы в микрорайоне 4А завершено на 70%, написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередное совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. На повестке дня были три важные темы: открытая власть, школы и детские сады.

«Губернатор подчеркнул важность постоянной коммуникации с жителями Подмосковья. Многие из глав ведут эту работу активно, прошу ее продолжать. Надеюсь, что каждый человек, который задает нам вопрос получает на него своевременный и понятный ответ», - написал Будкин.

Он отметил, что в Дзержинском еженедельно проходят встречи с населением. По их тогам составляют протоколы с решением по каждому обозначенному вопросу.

«В 2019 г. в регионе начали строительство 50 школ. Часть из них уже была введена в эксплуатацию. К началу учебного года откроют оставшиеся и до конца года еще дополнительно 15 школ и пристроек. В нашем городе в микрорайоне 4а компания «Фобос» ведет строительство школы №7. На данный момент оно завершено на 70%», - объяснил Будкин.

Он добавил, что в 2022 году все работы будут закончены, а 1 сентября 2023 года школа сможет принять детей.

«В Красногорске, Одинцове, Реутове и Балашихе остро стоит вопрос с местами для малышей в детские сады. Чтобы детки получали образование рядом с домом, Андрей Воробьев поручил профильным службам найти и переоборудовать помещения, в которых смогут быстро принять ребят. С 1 сентября 2021 года принять первых воспитанников сможет новый детский сад, построенный компанией «Фобос». На данный момент завершается комплектование помещений оборудованием. 100 мест в детском саду будет передано городу», - завершил Будкин.