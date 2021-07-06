РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. На портале «Добродел» продолжается второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2022 год в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Люберец сами решат, какие дороги необходимо отремонтировать в 2022 году. Это можно сделать с помощью голосования на портале «Добродел».

На интерактивную карту вынесены участки автодорог по итогам сбора предложений на портале, обращений жителей в дорожные организации и муниципальные образования, а также предложения от администраций округов и Мосавтодора.

В списке для голосования 65 дорог, расположенных на территории городского округа Люберцы. Они представлены на интерактивной карте по ссылке: vote.dobrodel.ru/dorogi2022final.

Голосование завершится 31 августа.