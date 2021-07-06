РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил учительнице школы №11 городского округа Люберцы Татьяне Игнатьевой сертификат на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник состоялось торжественное вручение учителям сертификатов по программе «Социальная ипотека».

«Учитель русского языка и литературы школы №11 городского округа Люберцы Татьяна Игнатьева стала обладателем сертификата на получение жилищной субсидии в рамках программы губернатора Московской области «Социальная ипотека». В системе образования нашего округа Татьяна Викторовна работает с 2011 года. Последние три года она трудится в школе №11. От всей души поздравляю Татьяну Викторовну. Спасибо вам за то, что учите наших детей добру, любви и человечности. Берегите себя и будьте здоровы», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что за 5 лет существования «Социальной ипотеки» уже 13 люберецких педагогов смогли улучшить свои жилищные условия.