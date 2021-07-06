РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 7 июля будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что 7 июля будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло». Жителям напоминают о том, что не только дорожно-транспортное происшествие может привести к получению травм в салоне автомашины, но и резкое торможение, поворот.

Если водитель следит за дорожной обстановкой, держится за руль, то пассажиры, а тем более дети, не находящиеся в детском удерживающем устройстве, не зафиксированные ремнем безопасности, получают более тяжелые травмы.