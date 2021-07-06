РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Специалисты инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе в ходе прямой линии 15 июля ответят на вопросы юридических лиц о земельном и транспортном налогах, сообщает пресс-центр ведомства.

«Вопросы о порядке налогообложения транспортных средств и земельных участков организаций, в том числе в связи с полученными сообщениями об исчисленных суммах налогов за 2020 год, можно задать по телефону 8(495)521-75-59», - говорится в сообщении.

Время работы прямой линии – с 11:00 до 13:00.

Подробности о новом порядке налогообложения имущества организаций можно также узнать на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru.