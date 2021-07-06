РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. В ГИБДД Королева назвали причины ДТП с перевернувшимся автомобилем, виновником ДТП стал водитель каршеринга. Об этом «РИАМО в Королеве» сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Авария произошла 4 июля на пересечении проспекта Королева и проезда Циолковского.

«Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем каршеринга, который не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение», - сказал Адамов.

Он добавил, что в ДТП никто не пострадал, в настоящее время проводится административное расследование.