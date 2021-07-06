РИАМО - 6 июл. В ходе валютных торгов на Московской бирже стоимость доллара достигла 74,14 рублей, сообщает Газета.ru.

Последний раз такой курс фиксировали 17 мая.

Эксперты полагают, что к концу лета доллар будет стоить 70 рублей или немного меньше.

В мае валютные сбережения россиян сократились на 0,7% и составили 58,5 млрд долларов. Одновременно размер сбережений россиян в банках вырос до 91,63 млрд долларов. Рост был достигнут за счет сбережений физических лиц на их текущих счетах, которые составили 33,1 млрд долларов.