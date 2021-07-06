РИАМО - 6 июл. В Московской области заработал первый бесплатный СМИ-бот @smi_mo_bot и у него даже есть имя — Прасковья. Жителям и гостям обещают помочь «достучаться» до средств массовой информации региона.

«Через «одно окно» я помогу тебе продвинуть инфоповод на популярные площадки вашего округа, а, возможно, и региона. Не нужно стучать в закрытые редакционные двери, просто напиши боту, приложи фото, жди обратной связи. Каждое сообщение будет прочитано, а в ответ придет ссылка с публикацией на ресурсе», — таким приветствием встретят вас на самой странице.

Пока никакой подробной информации о создателе нет — в дискрипторе (аннотации) ссылка на новостной канал бота @newsfrombots, почта для сотрудничества и слоган «Я сделаю твою новость популярной». Зато правила расписаны отчетливо — попросту говоря, не надо флудить, провоцировать и пытаться нарушить закон, а вот сообщить о слухах даже приветствуется, но с пометкой «аргументированно».

«Самое главное, чтобы люди чувствовали обратную связь, а именно решались важные для них вопросы. Знаю, это непростое дело, сами работаем с системой «Инцидент» и ежедневно получаем от жителей большое количество сообщений. Но, если же наша система направлена на решение острых проблем, то с помощью СМИ-бота можно реализовать себя творчески. В нашем регионе живет много позитивных людей, готовых делиться хорошими новостями, интересными идеями, красивыми фотографиями. И для них — это отличный ресурс, а, мы, со своей стороны, готовы оказать информационную поддержку», — сказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Система «Инцидент» тоже родом из Московской области. Именно здесь несколько лет назад региональное правительство пообещало жителям оперативно отвечать на жалобы в социальных сетях, и, как показывает статистика, работа идет полным ходом. В сравнении с 2017 годом ведомства ответили почти на 300 тыс. сообщений больше, а ответ пользователи сетей получают до 3 часов.