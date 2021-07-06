РИАМО - 6 июл. Персональные данные учеников школ, использующих систему безопасности «Для самых родных», защищены — они зашифрованы протоколом криптографии, сообщил РИАМО разработчик системы «Для самых родных» Александр Кочуров.

«Данные детей надежно защищены. Система использует специальную локальную шину. Личные данные детей и сотрудников зашифрованы протоколом криптографии. Система использует отечественное железо и программное обеспечение», — сказал Кочуров.

Система безопасности «Для самых родных» не имеет доступа в интернет, что делает удаленный взлом невозможным.

«Любую школу можно подключить к нашей системе, для этого подойдет имеющаяся инфраструктура школы. Препятствием может быть только если у них аналоговые камеры видеонаблюдения», — пояснил Кочуров.

Ранее Кочуров сообщал, что нейросеть школьной системы безопасности будет взаимодействовать с большим спектром жизнедеятельности ребенка и сообщать родителям, а также учителям, если ему угрожает опасность.