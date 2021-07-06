РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли пациента с острым инфарктом, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 58-летний мужчина с интенсивными болями в грудной клетке. Он не сразу вызвал бригаду скорой помощи, а только спустя 2 часа после того, как появилось ощущение жжения в области сердца. В критическом состоянии пациент был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В результате проведенного обследования врачи диагностировали у мужчины острый нижний инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком. Состояние пациента было критическим.

«Сразу же после поступления мужчина был доставлен в рентгеноперационную и мы начали проводить коронарографию. У пациента была выявлена острая окклюзия (нарушение проходимости – ред.) правой коронарной артерии и критический стеноз (сужение просвета – ред.) ствола левой коронарной артерии - основной артерии, питающей сердце. То есть был тромбоз и сужение просветов сосудов», - сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Ларин.

Состояние пациента прогрессивно ухудшалось. Врачи наладили процедуру внутриаортальной баллонной контрапульсации - поддержку работы сердца специальным баллоном, располагающимся в аорте.

«Несмотря на проводимое лечение наступила клиническая смерть. Были начаты реанимационные мероприятия при помощи специального аппарата, который позволил обеспечить стабильное кровообращение, параллельно мы продолжали оперировать», - сказал Ларин.

Операция прошла успешно. Пациенту восстановили кровоток по обеим артериям и установили стенты.

Врачи говорят, что хорошего клинического результата удалось добиться благодаря слаженной работе целой бригады хирургов, реаниматологов, кардиологов и оснащению операционной новейшим современным оборудованием. После операции состояние пациента значительно улучшилось. Уже на следующие сутки мужчина был переведен в палату, а на 7 сутки выписан на амбулаторное лечение.