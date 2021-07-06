РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. В июле инспекторы ГИБДД в Королеве проверят пассажирский транспорт, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Профилактическая операция «Технический контроль. Автобус» пройдет в Королеве 9, 16, 23 и 30 июля. Она направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

«Отделом ГИБДД УМВД России по Королеву будут проведены рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений транспортного контроля. Их цель - выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров», - сказал Адамов.

Особое внимание инспекторы обратят на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям. Кроме того, они проверят прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров. Обязательно отметят соблюдение режима труда и отдыха.

Сотрудники отдела ГИБДД напоминают о том, что во время экстренного торможения автобуса пассажирам необходимо держаться за поручни и ремешки-держатели. Это поможет избежать травм.