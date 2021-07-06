РИАМО - 6 июл. Участники программы социальной газификации в Подмосковье могут получить материальную помощь для оплаты работ по проведению газа на своем земельном участке, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

«Оформить льготу можно в центре социальной газификации. Для этого там нужно написать заявление. Соцзащита предоставляет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, единоразовую материальную помощь, которую можно потратить на проведение работ по газификации на самом участке. «Мособлгаз» в свою очередь предоставляет рассрочку тем, кто не может единовременно заплатить за работу на участке», — сказал Баранов.​

Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе 21 июня. В офисе можно узнать подробности программы и оформить комплексный договор на услуги «Мособлгаза».

В течение июля и августа в Московской области откроются офисы социальной газификации в Домодедове, Истре, а также Дмитровском, Одинцовском, Рузском и Сергиево-Посадском округах.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>