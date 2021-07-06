РИАМО - 6 июл. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что система QR-кодов может быть эффективной в театрах, так как из-за текущих санитарных норм в этой сфере спрос значительно превышает предложение, сообщает Газета.ru.

«Дело в том, что у них (в театрах - ред.), как правило, все билеты проданы, а посещение театров по QR-кодам даст возможность 100%-го заполнения зала, если все там будут вакцинированы. В таком случае можно будет продавать 100% зала, и это поднимет экономику театра, а театры в очень тяжелом экономическом положении, поэтому я считаю, что это разумная мера», — считает депутат.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что после введения системы QR-кодов посетителей в театрах станет меньше, Драпеко напомнила, что из-за текущих санитарных норм в театральной сфере спрос в разы превышает предложение.

«На сегодня у нас 50% заполняемость зала, а раньше была вообще 25%, залы там кстати не очень большие, и спрос превышает предложение во много раз», — пояснила она.

Депутат выразила надежду, что, во-первых, количество вакцинированных людей будет увеличиваться с начала сезона, а во-вторых, это будет стимулом для тех, кто еще не привился.

Драпеко добавила, что решение о введении системы QR-кодов каждый театр должен принимать сам.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом. На летние веранды пускают всех посетителей.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.