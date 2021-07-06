РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Более 300 жителей городского округа Люберцы подали заявки на участие в премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Совсем немного времени осталось до окончания приема заявок на участие в премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». На сегодня свои инициативы уже подали более 300 люберчан», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что стать участником регионального конкурса и получить премию за свой проект можно в одной из категорий: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен». Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Номинантами станут 1 200 человек. Отбор лауреатов пройдет в два этапа. Первый - до 25 июля, номинантов определят жители путем голосования на официальном сайте. Второй - до 18 августа, жюри выберет победителей.

«10 самых ярких проектов вне зависимости от категорий получат по 1 млн рублей в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья». Отличительная особенность подачи заявок этого года - видеовизитка. Заявку можно подать до 11 июля текущего года на сайте. Люберчане всегда отличались своей социальной активностью. Давайте проявим ее и в этот раз», - добавил Ружицкий.