РИАМО - 6 июл. До конца лета в подмосковных муниципалитетах планируют открыть еще 6 офисов социальной газификации, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе 21 июня. В офисе можно узнать подробности программы и оформить комплексный договор на услуги «Мособлгаза».
«В июле мы откроем 3 центра в городских округах Домодедово, Дмитровский и Одинцовский. В августе появятся центры в Рузе, Истре и Сергиевом Посаде. В этих районах наибольший запрос на газификацию», — сказал Баранов.
Он добавил, что в Подмосковье проводится масштабная программа по информированию жителей о программе социальной газификации.
Путин озвучил инициативу о проведении социальной газификации в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию 21 апреля. Соответствующий закон был подписан 11 июня.
Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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