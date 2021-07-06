РИАМО - 6 июл. До конца лета в подмосковных муниципалитетах планируют открыть еще 6 офисов социальной газификации, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе 21 июня. В офисе можно узнать подробности программы и оформить комплексный договор на услуги «Мособлгаза».

«В июле мы откроем 3 центра в городских округах Домодедово, Дмитровский и Одинцовский. В августе появятся центры в Рузе, Истре и Сергиевом Посаде. В этих районах наибольший запрос на газификацию», — сказал Баранов.

Он добавил, что в Подмосковье проводится масштабная программа по информированию жителей о программе социальной газификации.

«В каждом муниципалитете созданы штабы, которыми руководят главы, работают 90 территориальных представителей, которые ходят по адресам и информируют жителей. Идет большая рассылка в социальных сетях и адресная от команды губернатора. Появляются билборды и сюжеты на телевидении», — отметил Баранов.​

Путин озвучил инициативу о проведении социальной газификации в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию 21 апреля. Соответствующий закон был подписан 11 июня.

Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств.

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