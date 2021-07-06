РИАМО - 6 июл. Более 100 тыс. зрителей из 75 стран мира посмотрели трансляции мероприятий Х Московского урбанистического форума с помощью онлайн-платформы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

МУФ-2021 прошел под названием «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Мероприятия форума были посвящены обсуждению глобальных вызовов, стоящих сегодня перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет, а также прогнозированию новых потенциальных вызовов и проектов будущего.

«Московский урбанистический форум в этом году проходил уже в десятый, юбилейный раз. Впервые мероприятия форума прошли в гибридном формате. Число участников на площадке было ограничено, но все мероприятия транслировались через онлайн-платформу – это позволило серьезно расширить аудиторию форума. В итоге наши трансляции посмотрели более 100 тысяч зрителей из 75 стран мира», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что география просмотра трансляций с Московского урбанистического форума в этом году расширилась на 6 стран. Всего в рамках деловой программы за дни форума состоялось порядка 100 мероприятий, которые прошли в 7 залах МКЗ «Зарядье» и двух онлайн-залах.

Итоги работы X Московского урбанистического форума подвели во вторник на заседании президиума правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции форум был организован в смешанном формате – с сокращением числа участников офлайн и подключением спикеров в режиме телемоста. Это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий за всю историю МУФ – 480 спикеров, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.