РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. Мытищинский центр занятости населения провел мини-ярмарку вакансий для безработных граждан по инициативе ООО «Агроторг», сообщается на сайте администрации горокруга.

Данная организация проводит набор сотрудников для сети магазинов «Пятерочка» в Мытищах.

Работодателем были представлены 40 вакансий: продавец, кассир, товаровед, администратор. Ярмарку посетило 16 безработных граждан, из них 5 прошли первичное собеседование для трудоустройства.

На ярмарке вакансий гражданам была представлена услуга в поиске работы с использованием интернет-ресурсов портала «Работа в России».