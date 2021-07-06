РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Программа реновации заработает в Балашихе с 1 января 2022 года и позволит переселить жителей из ветхих домов в новые жилые комплексы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин на заседании в совете депутатов Балашихи отчитался за 5 лет работы в муниципалитете. На встрече присутствовали председатель городского совета Геннадий Попов и активные жители. В ходе обсуждения парламентарий коснулся и социальной сферы.

«Социальная сфера очень важна в наши дни, нужно создавать все, чтобы улучшать качество жизни людей. В январе мы уже приняли необходимую документацию о реновациях, которые в будущем будут реализованы в нашем городе. В Балашихе 30% ветхого жилья, нужно решать вопрос по переселению», - сказал Шапкин.

Программа реноваций заработает в Балашихе с 1 января 2022 года. Данная программа позволит переселить жителей из ветхих домов в новые жилые комплексы. Так, после сноса старых домов в микрорайонах появится больше места для инфраструктуры: детских садов, школ, больниц и парковок.

В своем отчете Шапкин также коснулся сферы образования, здравоохранения, рассказал о благоустройстве дворов.

«Мы все хотим жить в комфортной городской среде, и одно из главных пожеланий жителей – много зелени. Отмечу также, что благоустроены дворы у домов №№53 и 57 на улице Свердлова, у дома №4 на улице Спортивной, облагорожены пустырь у дома №8 на улице Майкла Лунна и территория у дома №32б на проспекте Ленина», - подчеркнул Шапкин.

По его словам, в благоустроенных дворах появились новые спортивные и игровые площадки, лавочки, газоны и дорожки, современное уличное освещение, парковочные места.