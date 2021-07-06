РИАМО - 6 июл. Нейросеть школьной системы безопасности будет взаимодействовать с большим спектром жизнедеятельности ребенка и сообщать родителям, а также учителям, если ему угрожает опасность, сообщил РИАМО разработчик системы «Для самых родных» Александр Кочуров.

«Нейросеть использует систему виртуального зрения и определяет ситуации, которые могут угрожать безопасности ребенка. При их выявлении учителям, родителям и уполномоченным органам будет направлено сообщение», — сказал Кочуров.

Этот принцип будет реализован и на входных группах школы, и в столовой. Нейросеть будет наблюдать и анализировать обстановку в этих локациях, используя виртуальное зрение.

«Например, если ребенок хочет купить в столовой что-то, что ему нельзя по медицинским показаниям, то система это ему не продаст без разрешения родителей. Обмануть систему, приложив к турникету карточку другого ученика, не получится. Нейросеть сопоставит лица и выявит обман. Тоже самое и с карточками в буфете», — объяснил Кочуров.

Система будет считывать и анализировать эмоциональный фон детей. По мнению разработчиков, это поможет выявить проблемы на ранней стадии.

«Система способна считывать 8 базовых эмоций. В настоящее время точность определения составляет 86%. К системе имеют доступ школьные психологи. Отмечу, что без вмешательства человека система не принимает никаких решений», — заключил эксперт.

В Подмосковье планируют изменить требования по охране школ, детсадов и вузов>>