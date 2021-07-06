РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Речной прогулочный транспорт может начать работу в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители! Предлагаем вашему вниманию краткий концепт работы речного причала и приглашаем поучаствовать в опросе», - говорится в сообщении.

Опрос состоит из трех вопросов, где жителям предстоит проголосовать по вопросам местоположения пассажирского причала, типов речных прогулок и вида речного транспорта.

Предполагается, что причал будет располагаться по адресу: Живописная набережная, дом 36, стоимость двухчасовой обзорной прогулки будет начинаться от 220 рублей. К перевозке планируют допустить два вида теплоходов - трехпалубный «КОЛЕСОВЪ» и катамаран «Снегири».

Голосование продлится до 14 июля включительно. Подробности и ссылка для голосования - на сайте администрации муниципалитета.