РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области в Подольске 15 июля организует для юридических лиц телефонную прямую линию со специалистами инспекции, сообщили в инспекции.

Вопросы о порядке налогообложения транспортных средств и земельных участков организаций, в том числе в связи с полученными сообщениями об исчисленных суммах налогов за 2020 год, можно задать по телефону: 8(496)769-11-66.

Время работы прямой линии – с 11:00 до 13:00. Подробности о новом порядке налогообложения имущества организаций можно также узнать на официальном сайте ФНС России.