РИАМО - 6 июл. Жители населенных пунктов в Подмосковье, попавших в программу социальной газификации, могут вернуть деньги по ранее заключенным договорам с газораспределительной организацией, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Президент РФ Владимир Путин озвучил инициативу о проведении социальной газификации в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию 21 апреля. Соответствующий закон был подписан 11 июня.
В населенных пунктах, вошедших в программу социальной газификации, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, для этого нужно оформить заявку на заключение договора.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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