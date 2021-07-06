РИАМО - 6 июл. Жители населенных пунктов в Подмосковье, попавших в программу социальной газификации, могут вернуть деньги по ранее заключенным договорам с газораспределительной организацией, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Президент РФ Владимир Путин озвучил инициативу о проведении социальной газификации в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию 21 апреля. Соответствующий закон был подписан 11 июня.

«Житель, если он попадает под программу социальной газификации и заключил договор до 21 апреля, может обратиться с заявлением, и газораспределительная организация должна вернуть деньги за исключением средств, потраченных на газификацию. Если житель обратился (за заключением договора - ред.) после 21 апреля, то газораспределительная организация вернет деньги в полном объеме», — сказал Баранов.​

В населенных пунктах, вошедших в программу социальной газификации, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, для этого нужно оформить заявку на заключение договора.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>