РИАМО - 6 июл. Более 500 человек заразились коронавирусом в период проведения ЕГЭ в 2021 году, они будут сдавать экзамены в дополнительный период, сообщает ТАСС.

«У нас вспышек нет локальных, в целом по стране мы статистику субъектов собрали, свыше 500 человек в период проведения ЕГЭ или заболели, или находились на карантине», — глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что они будут сдавать экзамены на следующей неделе. Для таких ребят выделят резервный период в июле.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля.

Ранее в Рособрнадзоре и Минпросвещения говорили о том, что график сдачи экзаменов в 2021 году в период пандемии коронавируса меняться не будет.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.