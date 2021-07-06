РИАМО – 6 июл. Стали известны школы-победители I Правового рейтинга образовательных учреждений, который впервые проводится в Москве и Московской области. Это независимая оценка на основе статистики школ по решению правовых вопросов и соответствию принимаемых решений нормам права и законодательно установленным процедурам, сообщает пресс-служба ГК «Просвещение».

Рейтинг учрежден ГК «Просвещение» совместно с ООО «Право Просвещения».

Рейтинг проводится впервые, в этом году участие в нем приняли образовательные учреждения дошкольного, начального и среднего, среднего профессионального и дополнительного образования из Москвы и Московской области. Однако в будущем организаторы планируют проводить его ежегодно и на всероссийском уровне.

В ходе формирования рейтинга комитет премии рассмотрел более 1 тыс. правовых случаев в школах, детских садах и центрах дополнительного образования: эксперты внимательно изучили статистику, локальные нормативные акты, опыт решения спорных ситуаций, прецеденты и правовые компетенции персонала.

Победителями I Правового рейтинга стали:

- школа №1409,

- школа №2036

- школа №2123 им. Мигеля Эрнандеса,

- школа №1241,

- школа №814,

- школа № 200,

- лицей №5 (г. Королев),

- Дворец творчества детей и молодежи на Миусах,

- Экономико-технологический колледж №22,

- школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр» им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора»,

- школа №1285,

- школа №1575,

- школа №1576,

- школа №1694 «Ясенево»,

- Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский»,

- ГАОУ «Балашихинский лицей» (Московская область, г. Балашиха).

пресс-служба ГК "Просвещение"

«Первой юридической премии удостоены те образовательные организации, которые в наивысшей степени заботятся о том, чтобы быть юридически защищенными. В миссии этой премии, а также нашей группы компаний следует считать одним из ключевых слово «вместе»: вместе с образовательными организациями мы решаем ключевые задачи и, сталкиваясь с вызовами, преодолеваем их также вместе», – отметил президент компании «Право Просвещения» Николай Тюрников.

Директор школы №2123 им. Мигеля Эрнандеса Татьяна Архипова отметила, что сегодня директор школы обладает множеством современных компетенций, его деятельность многогранна. Он не только организатор учебного процесса, но и коммуникатор, который умеет работать с информацией, оценивать ситуацию сегодняшнего дня и делать пропедевтические прогнозы. Эта премия для школы означает, что она успешно решает задачи на самом высоком уровне правовой грамотности.

«Для меня большая честь стать участником премии и знать, что наша школа стала победителем в одной из номинаций», – поделился мнением директор школы №814 Максим Иванцов.

Подробности можно узнать на официальном сайте: rating.pravo-prosv.ru.