РИАМО - 6 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 536 случаев коронавируса, наибольшее количество заражений зафиксировали в Одинцовском округе (+334), Солнечногорске (+207), Мытищах (+163), Балашихе (+112), сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

159 случаев Covid-19 выявили за минувшие сутки в Раменском округе, 104 - в Люберцах, 99 - в Красногорске, 91 - в Сергиевом Посаде, 86 - в Королеве, 85 - в Химках, 79 - в Лобне, 73 - в Чехове, 70 - в Истре, 60 - в Дмитрове, 55 - в Ивантеевке, 52 - в Котельниках, по 47 - во Фрязине, Жуковском, 45 - в Домодедове, 43 - в Ленинском округе, 40 - в Зарайске

По 33 случая коронавируса выявили в Егорьевске и Павловском Посаде, 29 - в Щелкове, 28 - в Орехово-Зуевском округе, по 26 - в Подольске и Реутове, по 24 - в Лыткарине и Долгопрудном, по 22 случая выявили в Пушкине и Ступине, по 18 - в Клину, Дзержинском и Электростали, 17 - в Бронницах, по 16 - в Богородском округе и Воскресенске.

Также по 14 случаев выявили в Краснознаменске и Лосино-Петровском, 12 - в Серпухове, 11 - в Кашире, 10 случаев выявили в Наро-Фоминске, 8 - в Коломне, 7 случаев - в Рузе, по 6 - в Дубне и Шатуре, 5 - в Луховицах, по 4 — в Волоколамске и Черноголовке, по 3 случая выявили в Лотошине, во Власихе и Озерах, 2 случая — в Электрогорске, по 1 случаю выявили в Красноармейске, Талдоме и Шаховской.

Ни одного случая заболевания не выявили в Звездном городке, Можайске, Протвине, Молодежном, Пущине, Рошале и Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 329 791 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 629 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 266 389 человек.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.