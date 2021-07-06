РИАМО - 6 июл. Программу ремонта изношенных сетей холодного водоснабжения начнут в Подмосковье в текущем году, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня мы работу, связанную с источником (чистой воды - ред.), то есть станциями очистки, практически закончили, <...> но остались старые, изношенные сети. С 2021 года мы начинаем активно заниматься ремонтом сетей», — сказал Хромушин.

Он отметил, что в регионе ждут запуска федеральной программы для замены труб с износом более 60%. В пилотный проект войдут пять субъектов РФ.

«С 2021 года начинаем заниматься активно сетями холодного водоснабжения, чтобы у жителей была хорошая вода в кране», — заключил Хромушин.