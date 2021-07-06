РИАМО - 6 июл. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется программа «Коммунальный бонус». По этой программе бонусы заработали более 30 тыс. человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках программы все, кто платит за услуги ЖКХ полностью и своевременно, получают скидки и купоны на различные товары. Кроме того, жители могут получить кешбэк при онлайн-оплате ЖКХ картой «Мир» на сайте МособлЕИРЦ. С каждой операции будет возвращаться 1%.

Для того, чтобы получать кешбэк, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы. Это можно сделать на странице акции или в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля.

Сейчас кешбэк начисляют при оплате через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ (раздел «Оплатить»), а потом это будет действовать в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Зарегистрировать карту нужно до платежа.

Кешбэк возвращается в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о правилах акции можно узнать на главной странице сайта расчетного центра мособлеирц.рф.

Кроме того, консультации можно получить в службе поддержки клиентов программы лояльности платежной системы «Мир» по телефону: 8(800)100-54-64, в онлайн-чате на сайте программы лояльности «Привет, мир!» или при обращении на e-mail: info@nspk.ru.