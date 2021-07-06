РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В ЦНИИТОЧМАШ подмосковного Подольска создали комиссию по контролю температуры воздуха на рабочих местах в связи с аномальной жарой, сообщили в пресс-службе предприятия.

В связи с прогнозируемой синоптиками аномальной жарой в столичном регионе в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) приказом генерального директора Олега Морозова создана комиссия для контроля пределов величин температуры воздуха на рабочих местах в помещениях.

Комиссия в июле, по запросу руководителей подразделений, будет ежедневно (до трех раз в день) проводить измерение температуры воздуха на рабочих местах в помещениях с фиксацией показаний в журнале учета. При превышении допустимых величин температуры воздуха на рабочих местах комиссия обязана оформить соответствующий протокол и передать его в отдел управления персоналом. На основании протокола в этот же день должен быть оформлен приказ об объявлении простоя в связи с предельными показателями температуры.

В состав комиссии вошли представители службы охраны труда, отдела управления персоналом и руководители профильных подразделений предприятия.

Комиссия создана в целях осуществления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с неблагоприятными температурными условиями.