РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 июл. В городском округе Котельники вблизи пешеходного перехода у ТЦ «МЕГА Белая дача» госавтоинспекторы совместно с сотрудниками администрации округа провели акцию «Пешеход на переход!», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники ГИБДД проводили разъяснительные беседы с пешеходами об особой внимательности при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу и необходимости визуального контакта с водителем, чтобы убедиться в безопасности перехода.

Особое внимание уделялось юным пешеходам, которые уже самостоятельно переходят проезжую часть, им вручали памятки с рекомендациями по безопасному участию в дорожном движении, световозвращающие значки. С ребятами проводили беседу о важности соблюдения ПДД.

Родителям с маленькими детьми напомнили об обязательном воспитании у детей навыков безопасного поведения вблизи дорог и осуществлении контроля за поведением детей на внутридворовых территориях.

Данные акции проводятся на регулярной основе в городском округе Котельники и служат отличным напоминанием и взрослым, и детям о соблюдении правил безопасности.