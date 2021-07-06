РИАМО - 6 июл. Порядка 3,5 млн т мусора направили на вторичную переработку с 2018 года в Подмосковье, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В 2018 году на территории Подмосковья был открыт первый комплекс по переработке отходов (КПО). На сегодняшний день их в регионе работает уже 11.

«Около 3,5 млн т направлены на вторичную переработку с 2018 года. Этот объем сравним с размером среднего мусорного полигона», — сказал Хромушин.

Он отметил, что до конца 2021 года в эксплуатацию будут введены еще 5 КПО общей мощностью 2,8 млн т в год.

«К концу 2021 года суммарная мощность обработки ТКО в Московской области составит 7,3 млн т в год, а мощности по утилизации достигнут 3,6 млн т в год», — добавил вице-губернатор.

По его словам, все комплексы построены в соответствии со всеми экологическими нормами и правилами. Весь входной объем мусора обязательно проходит процедуру взвешивания и радиационного контроля.

«Мы ставили задачу 50-процентной переработки, сейчас мы хотим выйти на 70%, то есть захоранивать только 30%», — заключил Хромушин.